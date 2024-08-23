Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, Wanda Nara'ya özendi! Yaptığı paylaşımı dakikalar içinde milyonlar izledi..

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, TikTok akımına katıldı. Çektiği video ile hayranlarını şaşırtan Georgina Rodríguez'in o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

KALÇASINI ÇEKTİ

Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın tarzına benzetilen Georgina Rodríguez'in o anları kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaştı. Sosyal medyada kullanıcılar Georgina Rodríguez için "Wanda Nara'ya özendi" şeklinde yorumlarda bulundular.