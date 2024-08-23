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  4. Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, Wanda Nara'ya özendi! Yaptığı paylaşımı dakikalar içinde milyonlar izledi..

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, Wanda Nara'ya özendi! Yaptığı paylaşımı dakikalar içinde milyonlar izledi..

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.08.2024 00:16
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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, Wanda Nara'ya özendi! Yaptığı paylaşımı dakikalar içinde milyonlar izledi..
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, TikTok akımına katıldı. Çektiği video ile hayranlarını şaşırtan Georgina Rodríguez'in o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

KALÇASINI ÇEKTİ

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Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

"WANDA NARA'YA ÖZENDİ"

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Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın tarzına benzetilen Georgina Rodríguez'in o anları kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaştı. Sosyal medyada kullanıcılar Georgina Rodríguez için "Wanda Nara'ya özendi" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Cristiano Ronaldo Wanda Nara Georgina Rodriguez ronaldo
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