Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, sosyal medyayı salladı

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, Ibiza'yı büyülüyor.İspanya'nın turistik adasında tatil yapan Cordero, pembe bikinisiyle teknede güneşlenirken verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İspanyol modelin bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Desire Cordero, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında aşk yaşamışlardı.
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