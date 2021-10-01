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Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok

01.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Georgina Rodriguez'le birlikte yaşayan ancak bunu evlilikle taçlandırmayan Ronaldo'nun, annesi yüzünden adım atamadığı iddia edildi. Anne Dolores'in, geçmişte Georgina için 'Paragöz' diye düşüncesi olduğu, oğlunun evlenmesini istemediği belirtildi. Irina Shayk'ı isteyen Ronaldo'nun annesi Dolores'in, bu evliliğe izin vermediği öğrenildi.

Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok

Cristiano Ronaldo, çok düşkün olduğu annesi Maria Dolores dos Santos Averio sebebiyle Georgina ile dünya evine girememiş. Georgina, Ronaldo'dan bir çocuğu olmasına rağmen diğer tüm çocukları da kendi evladı gibi sahiplendi. Onları büyüttü. Ronaldo'nun bunlara rağmen neden Georgina ile evlenmediği konuşuluyordu.

"EKONOMİK NEDENLER"

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IBTimes'ın Marca'ya dayandırdığı habere göre; Dolores, Georgina'nın ekonomik nedenlerden dolayı, adeta 'paragöz'lük düşüncesiyle Ronaldo'nun yanında olduğunu düşünüyordu.

KANI YENİ ISINDI

Dolores, artık oğlunun evlenmesini istiyor fakat Georgina ile mi yoksa başka bir adayla mı olduğu bilinmiyor. 2020'de nişanlanan çiftin ne zaman düğün yapacağı merak konusu oldu. Çocuk yaşta babasını kaybeden Ronaldo, annesinin sağlığının bozulmaması için heyecanı yüksek maçları izlettirmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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