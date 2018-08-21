SPOR

Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

İTALYA HABERLERİ  | 21.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı ile ilk lig maçında tarihe geçti. Ronaldolu Juventus'un Chievo ile oynadığı maçı, 2.3 milyon kişi izledi.

Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

Yaz transfer sezonunun en büyük olayında Real Madrid'den ayrılıp Serie A'nın son 7 sezonunun şampiyonu Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, popülaritesini de İtalya'ya taşıdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus ile ilk lig maçında Verona'da Chievo deplasmına çıkan Ronaldo, rekor izleyici topladı. Maçı yayınlayan Sky Italia, tarihinin en büyük dördüncü izlenme miktarına Ronaldo'nun ilk lig maçında ulaştı.

Tam 2.3 milyon tekil izleyici sayısının yakalandığı Chievo - Juventus maçı, Juventus'un geçen sezonki ilk lig maçının izlenme sayısından tam %63 daha fazla seyirciyi televizyon başına kitledi. Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçı da Juventus son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmıştı

Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'in bu sezonki ilk lig maçında Santiango Bernabeu'da ise son 10 yılın en az seyirci sayısı görülmüştü. Geçen sezon ortalaması 65.653 seyirci olan Real Madrid, Getafe karşısında Ronaldosuz ilk La Liga maçını 48.446 kişi karşısında oynadı.

(NTV)

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo kriziReal Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi
Cengizli Roma iyi başladıCengizli Roma iyi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus

En Çok Okunan Haberler

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Adem Ljajic'e imza attırmak üzere...

Fenerbahçe, Adem Ljajic'e imza attırmak üzere...

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

Simon Kjaer'in eşinden heyecanlandıran paylaşım

Simon Kjaer'in eşinden heyecanlandıran paylaşım

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi

Cengizli Roma iyi başladı

Cengizli Roma iyi başladı

Juve son nefeste

Juve son nefeste

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Galatasaray'ın istediği Gervinho Parma'ya transfer olmak üzere

Galatasaray'ın istediği Gervinho Parma'ya transfer olmak üzere

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.