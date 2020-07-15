Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri yüzünden soruşturma başlatıldı

Madeira Adası'nda tatil yapan Ronaldo'nun kız kardeşi Elma, Juventuslu yıldızın 10 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr'ın tek başına jet-ski kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile içindeki lakabıyla Cristianinho'nun (Küçük Cristiano) tekneden çekilen görüntüleri tepki çekince Elma, videoyu silmek zorunda kaldı.

Portekiz yasalarına göre 18 yaşından küçüklerin tek başlarına jet-ski kullanması yasak olduğu için yetkililer harekete geçti.

Deniz polisi şefi Guerreiro Cardoso konuyla ilgili inceleme başlattıklarını, Cristianinho’nun ailesine bir para cezası verilebileceğini söyledi.

Portekiz yasalarına göre jet-ski kullanmak için bir tür ehliyet de gerekiyor. Bu yasağın yaptırımı olarak da çocuktan sorumlu bireylere para cezası veriliyor. Bu ceza 268 Euro ile 2688 Euro arasında değişebiliyor. (NTV)

