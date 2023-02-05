Ronaldo'nun son halini görenler üzüntüden kahroluyor! Sosyal medyanın gündemi haline geldi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki kariyerini olaylı bir şekilde noktalamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında çıktığı ilk maçlarda beklenen performansı gösteremezken eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

200 MİLYON EURO

Ronaldo, yılda 200 milyon Euro değerinde rekor bir anlaşma imzaladı. Bu bedelin, futbol tarihinde kazanılan en yüksek maaş olduğu biliniyor.

BEKLENENİ VEREMİYOR

Çıktığı maçlardaki isteksiz ve başarısız performansı hayranlarını bir hayli üzüyor. Ronaldo'nun son halini görenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

