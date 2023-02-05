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  4. Ronaldo'nun son halini görenler üzüntüden kahroluyor! Sosyal medyanın gündemi haline geldi...

Ronaldo'nun son halini görenler üzüntüden kahroluyor! Sosyal medyanın gündemi haline geldi...

05.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, şu an kadar yeni takımıyla 3 resmi maça çıkarken performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Son olarak Al Fateh deplasmanında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu penaltıdan golü bulsa da bu gol galibiyete yetmedi. Ronaldo'nun maç boyunca kötü performans sergilemesi hayranlarını bir hayli üzdü.

Ronaldo'nun son halini görenler üzüntüden kahroluyor! Sosyal medyanın gündemi haline geldi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki kariyerini olaylı bir şekilde noktalamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında çıktığı ilk maçlarda beklenen performansı gösteremezken eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

200 MİLYON EURO

Cristiano_Ronaldo_Al-Nassr

Ronaldo, yılda 200 milyon Euro değerinde rekor bir anlaşma imzaladı. Bu bedelin, futbol tarihinde kazanılan en yüksek maaş olduğu biliniyor.

BEKLENENİ VEREMİYOR

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Çıktığı maçlardaki isteksiz ve başarısız performansı hayranlarını bir hayli üzüyor. Ronaldo'nun son halini görenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

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