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Ronaldo'nun Türkiye paylaşımını 6.5 milyon kişi beğendi!

22.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası öncesi Portekiz ile Türkiye kozları paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye kitlendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ronaldo gözünü karartmış durumda. Dünya Kupası'na katılmak için çok umutlu olan Ronaldo'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi...

Ronaldo'nun Türkiye paylaşımını 6.5 milyon kişi beğendi!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

RONALDO GÖZÜNÜ KARARTTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, Türkiye maçına kitlendi. Manchester United takımıyla hedefi kalmayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan yıldız oyuncunun tek hedefi Portekiz'i dünya kupasına götürebilmek... Ronaldo yaptığı paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde 6.5 milyon kişi tarafından beğenildi.


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Cristiano Ronaldo Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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