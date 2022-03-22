Ronaldo'nun Türkiye paylaşımını 6.5 milyon kişi beğendi!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

RONALDO GÖZÜNÜ KARARTTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, Türkiye maçına kitlendi. Manchester United takımıyla hedefi kalmayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan yıldız oyuncunun tek hedefi Portekiz'i dünya kupasına götürebilmek... Ronaldo yaptığı paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde 6.5 milyon kişi tarafından beğenildi.



