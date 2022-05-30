Ronaldo'nun yeni adresi ''pes'' dedirtti! Hayranları şokta...

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı. Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar, ligin sonlanmasının ardından gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı. Mancehter United, işe takımdaki oyuncuları ekipte tutmakla başlamak isterken hücum hattında görev yapan dünya yıldızı oyuncusuna talip çıktı.

MOURİNHO, RONALDO'YU İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ekibin 37 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma, önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planları yapıyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho, adı birçok takımla anılan eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.



