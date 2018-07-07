Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Real Madrid son iki sezonda Balon d'Or'u kazanan ve üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunmasında büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderiyor.

İngiliz basınından Independent'ın iddiasına göre; Cristiano Ronaldo da ayrılığa sıcak bakıyor. Habere göre son dönemde Neymar'ın PSG'ye transferi ve Messi'nin yeni sözleşme imzalaması sonrasında bu oyuncuların maaşları çok yükseldi ancak Real Madrid 33 yaşındaki yıldızla yeni sözleşme imzalamadı.

Bu duruma kırılan Cristiano Ronaldo da daha yüksek maaş alabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Üsteliik Ronaldo son üç sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımında hedeflerini tamamladığını da düşünüyor.

Real Madrid'in 100 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Ronaldo'yu satacağı ve yerine de PSG'den Kylian Mbappe veya Neymar'ı alacağı da yazıldı.

