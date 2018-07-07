SPOR

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

İSPANYA HABERLERİ  | 07.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'yu 100 milyon Euro'ya Juventus'a satmaya hazırlanan Real Madrid büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Portekizli yaşayan efsanenin yerine Neymar veya Kylian Mbappe transfer edilecek.

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Real Madrid son iki sezonda Balon d'Or'u kazanan ve üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunmasında büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderiyor.

İngiliz basınından Independent'ın iddiasına göre; Cristiano Ronaldo da ayrılığa sıcak bakıyor. Habere göre son dönemde Neymar'ın PSG'ye transferi ve Messi'nin yeni sözleşme imzalaması sonrasında bu oyuncuların maaşları çok yükseldi ancak Real Madrid 33 yaşındaki yıldızla yeni sözleşme imzalamadı.

Bu duruma kırılan Cristiano Ronaldo da daha yüksek maaş alabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Üsteliik Ronaldo son üç sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımında hedeflerini tamamladığını da düşünüyor.

Real Madrid'in 100 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Ronaldo'yu satacağı ve yerine de PSG'den Kylian Mbappe veya Neymar'ı alacağı da yazıldı.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo için acil toplantı kararıReal Madrid'de Cristiano Ronaldo için acil toplantı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo real madrid Kylian Mbappe neymar juventus

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!

Real Madrid Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattı!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo için acil toplantı kararı

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo için acil toplantı kararı

Barcelona, Abidal'e yasa dışı organ nakli yapıldığı iddiasını yalanladı!

Barcelona, Abidal'e yasa dışı organ nakli yapıldığı iddiasını yalanladı!

Real Madrid 272 milyon Euro'luk Kylian Mbappe teklifini yalanladı!

Real Madrid 272 milyon Euro'luk Kylian Mbappe teklifini yalanladı!

Real Madrid, Mbappe için PSG ile anlaştı iddiası

Real Madrid, Mbappe için PSG ile anlaştı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.