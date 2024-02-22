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Ronaldo, oğluyla birlikte fotoğraf paylaştı ve herkes aynı detaya odaklandı! ''Neden bunu yapıyorlar?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 19:20 | Son Güncelleme:
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız oyuncunun bu paylaşımının ardından herkes aynı detaya takıldı...

Ronaldo, oğluyla birlikte fotoğraf paylaştı ve herkes aynı detaya odaklandı! ''Neden bunu yapıyorlar?''
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo 39 yaşına gelmesine rağmen çalışmalarına son sürat devam ediyor. Olağanüstü fiziğiyle hala genç oyunculara taş çıkartan Portekizli isim, oğluyla birlikte poz verdi.

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Oğluyla spor yaparken paylaşımda bulunan Ronaldo'nun ayaklarındaki siyah oje benzeri maddenin ne olduğu konusunda tartışma yaşandı. Birçok kullanıcının takıldığı bu detayın nedeni sonradan anlaşıldı.

BİLEREK SÜRÜYORLAR...

Futbolcuların ayak parmaklarına sürdükleri bu maddenin, tırnak batması ve tırnak kırılmasını önlediği ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo al nassr paylaşım portekizli
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