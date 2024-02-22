Ronaldo, oğluyla birlikte fotoğraf paylaştı ve herkes aynı detaya odaklandı! ''Neden bunu yapıyorlar?''

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo 39 yaşına gelmesine rağmen çalışmalarına son sürat devam ediyor. Olağanüstü fiziğiyle hala genç oyunculara taş çıkartan Portekizli isim, oğluyla birlikte poz verdi.
Oğluyla spor yaparken paylaşımda bulunan Ronaldo'nun ayaklarındaki siyah oje benzeri maddenin ne olduğu konusunda tartışma yaşandı. Birçok kullanıcının takıldığı bu detayın nedeni sonradan anlaşıldı.
Futbolcuların ayak parmaklarına sürdükleri bu maddenin, tırnak batması ve tırnak kırılmasını önlediği ifade edildi.