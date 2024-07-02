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Ronaldo önce kaçırdı sonra attı! Portekiz çeyrek finale yükseldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.07.2024 00:50
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Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ronaldo önce kaçırdı sonra attı! Portekiz çeyrek finale yükseldi...

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI

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Mücadelenin 105. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun yararlanamadığı penaltı atışı sonrası maç penaltılara gitti.

PENALTILARDA SÜPÜRDÜLER

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Penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Portekiz çeyrek finale yükseldi. Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtardı.

Portekiz'de golleri; Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

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Diogo Costa, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde seri penaltı atışlarına giden bir maçta gol yemeyen ilk kaleci oldu.

Euro 2024 Canlı Skor


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Cristiano Ronaldo Portekiz Slovenya euro 2024
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