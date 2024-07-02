Ronaldo önce kaçırdı sonra attı! Portekiz çeyrek finale yükseldi...

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Mücadelenin 105. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun yararlanamadığı penaltı atışı sonrası maç penaltılara gitti.
Penaltı atışlarında Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Portekiz çeyrek finale yükseldi. Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtardı.
Portekiz'de golleri; Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva kaydetti.
Diogo Costa, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde seri penaltı atışlarına giden bir maçta gol yemeyen ilk kaleci oldu.