Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Las Vegas polisinin tecavüz soruşturması açtığı ve zor günler yaşayan Cristiano Ronaldo, kendisine yeni bir avukat tuttu. 2009 yılında yaşanan olay için hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ronaldo, daha önce Paris Hilton'un da avukatlığını yapan ve ''ünlülerin avukatı'' olarak bilinen David Chesnoff ile anlaştı.
O'NEAL, TYSON, AGASSI...
Chesnoff, daha önceden Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio ve Jamie Foxx gibi isimlerin avukatlığını yapmıştı. (SPORX)
Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi
Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!
Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı
UEFA açıkladı! Galatasaray ile anlaşma yeniden inceleniyor...
Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde
Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri
Beşiktaş Olivier Giroud için harekete geçti
Bafetimbi Gomis'in parasının yarısı Portekiz'de gitti
Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum