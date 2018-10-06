Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Las Vegas polisinin tecavüz soruşturması açtığı ve zor günler yaşayan Cristiano Ronaldo, kendisine yeni bir avukat tuttu. 2009 yılında yaşanan olay için hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ronaldo, daha önce Paris Hilton'un da avukatlığını yapan ve ''ünlülerin avukatı'' olarak bilinen David Chesnoff ile anlaştı.

O'NEAL, TYSON, AGASSI...

Chesnoff, daha önceden Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio ve Jamie Foxx gibi isimlerin avukatlığını yapmıştı. (SPORX)

