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Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

İTALYA HABERLERİ  | 06.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Tecavüz ile suçlanan Cristiano Ronaldo, bir zamanlar Paris Hilton'un da avukatlığını yapan David Chesnoff ile anlaştı.

Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Las Vegas polisinin tecavüz soruşturması açtığı ve zor günler yaşayan Cristiano Ronaldo, kendisine yeni bir avukat tuttu. 2009 yılında yaşanan olay için hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ronaldo, daha önce Paris Hilton'un da avukatlığını yapan ve ''ünlülerin avukatı'' olarak bilinen David Chesnoff ile anlaştı.

O'NEAL, TYSON, AGASSI...

Chesnoff, daha önceden Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio ve Jamie Foxx gibi isimlerin avukatlığını yapmıştı. (SPORX)

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