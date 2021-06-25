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Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

25.06.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlerleyen yaşına rağmen harika formuyla dikkat çeken Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi açığa çıktı. Juventus'tan arkadaşı Daouda Peeter, yıldız futbolcunun hep aynı yiyecekleri yediğini söylerken kesinlikle gazlı içecek içmediğini belirtti. Peeters, "Cristiano her zaman aynı şeyi yer; Brokoli, tavuk, pirinç, bir litre su ve yanından kesinlikle gazlı içecek olmadan" ifadelerini kullandı.

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Belçika U21 Milli Takımı'nda forma giyen Daouda Peeters, Juventus'tan takım arkadaşı Ronaldo'nun harika bir futbolcu olmasına yol açan bazı sırları paylaştı.

"EGZERSİZLERİ VÜCUDUNU BİR ÇALIŞMA ALETİ OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN YAPIYOR"

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Sporx'in haberine göre; Portekizli süper starın kazanan ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Daouda Peeters, "Cristiano her zaman aynı şeyi yer; Brokoli, tavuk, pirinç, bir litre su ve yanından kesinlikle kola olmadan. Yaptığı karın egzersizleri boş yere değil, bu egzersizleri vücudunu bir çalışma aleti olarak gördüğü için yapıyor. Cristiano'nun saatlerce aynanın karşısında durması söz konusu değil; buna ayıracak vakti yok" dedi.

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"FUTBOLU ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

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Peeters açıklamalarının devamında, "Cristiano her zaman ve her yerde kazanmak ister. Antrenmanlarda genç futbolcular ile çok ilgilenir ve bizim büyümemiz için her şeyi yapar. Çevresindeki herkesi etkiler ve bunu istemeden yapar. Cristiano çok iyi bir adam ve aynı zamanda futbolu çok ciddiye alıyor; Otobüste neredeyse başka hiçbir şey hakkında konuşmuyor" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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