Messi, Barcelona ile sözleşmesini uzattı

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde ayrılığın kenarına gelmişti.Neredeyse kulübün kapısından dönen Messi'nin 1 yıl daha Barcelona'da kalacağı açıklanmıştı. Bu yaz ayrılığına kesin gözüyle bakılan Messi'de flaş gelişme yaşandı.

MANCHESTER CITY...

İngiliz devi Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'nın Messi'yi ısrarla istemesi nedeniyle yıldız oyuncunun rotasının Premer Lig olacağı iddia ediliyordu.Lionel Messi gelecek sezon öncesi Barcelona ve İspanya'daki geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

BARÇA'YLA ANLAŞTI

Ünlü İtalyan gazetesi Nicolo Schira'nın geçtiği son dakika haberine göre Lionel Messi, Barcelona ile anlaşmaya vardı.Katalan kulübüyle sözleşmesi Haziran başında sonra eren Messi, Barcelona'yla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

YENİ BAŞKAN ETKİLİ OLDU

Eski başkan Bartomeu'yla köprüleri atan ve ayrılık kararındaki en büyük nedeninin başkan olduğunu belirten İspanyollar, yeni başkan Laporta'nın Messi'nin takımda kalmasında büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

EN BÜYÜK ETKEN AGÜERO

Fakat Messi'nin Barcelona'yla 2023'e kadar sözleşme imzalamasındaki en büyük etkenin vatandaşı ve yakın arkadaşı Sergio Aguero'nun takıma katılması olduğu öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Katalan devinin süper yıldızı Lionel Messi'yle yola devam etme kararını önümüzdeki haftalarda resmi olarak açıklaması bekleniyor.



