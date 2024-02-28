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Ronaldo şimdi yandı! Messi tezahüratları sonrası cinsel organını tutarak el hareketi çekti, Suudileri çok kızdırdı... Mahkemeye çıkabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 19:09
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Al Shabab'a karşı oynadığı mücadelede tribünlerin Messi tezahüratlarına sinirlenirken müstehcen bir harekette bulunmuştu. Yıldız futbolcunun başı yaptığı bu hareket nedeniyle dertte. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 25 Şubat günü Suudi Arabistan Pro Ligi'de deplasmanda Al Shabab ile karşı karşıya geldi. Mücadele Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket olay oldu.

TRİBÜNLERE MÜSTEHCEN HAREKET

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Al Shabab taraftarları maç içinde sık sık, Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Lionel Messi'nin lehine tezahüratlarda bulundu. 39 yaşındaki oyuncu tribünlere dönerek elini cinsel organına götürerek hareket yaptı.

CEZA YOLDA

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Cristiano Ronaldo, Al Shabab tribünlerine yönelik hareketleri nedeniyle ceza alabilir. Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi henüz Cristiano Ronaldo'nun hareketleri ve bunların rakip taraftarlara yönelik olup olmadığı konusunda bir karar vermedi ancak soruşturmayı sonuna kadar götürüyor.

MAHKEMEYE ÇIKABİLİR

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Suudi medya kuruluşu Arriyadiyah'ın haberine göre komite, Portekizli yıldızın görüşlerini dinlemek için mahkemeye çıkmasını istiyor. Bu nedenle Portekizli yıldızın, yaptığı hareketlerin nedenlerini açıklamak üzere Komite önüne çıkması gerekecek. CR7, iddialara göre kendisine sürekli Messi'nin adını bağıran rakip taraftarlar tarafından tahrik edildikten sonra elini kulağına ve ardından cinsel organına yakın bölgeye götürdü. Ronaldo eğer seyirciye yönelik müstehcen hareketlerde bulunmaktan suçlu bulunursa, en az iki maç men ve para cezasına çarptırılacak.

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