SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.12.2020 11:39 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler futbolcusu unvanını uzun yıllardır sürdüren Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyona yaklaşan hayran sayısıyla dünyanın en ünlü ismi konumunda bulunuyor.

Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

Sosyal medyanın en popüler futbolcuları arasında Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 500 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle açık ara zirvede yer almaya devam ediyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu futbolcular arasında özellikle bir isim öne çıkıyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda uzun yıllardır sürdürdüğü dünyanın en çok takip edilen futbolcusu unvanının yanı sıra dünyanın en ünlüsü konumunda bulunuyor.

RONALDO 500 MİLYON TAKİPÇİYE YAKLAŞTI

İtalya temsilcisi Juventus'ta kariyerini başarıyla sürdüren 35 yaşındaki Ronaldo, bu sene üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını yaklaşık 485 milyona yükseltti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 16 kez ağları sarsarak istikrarlı performansına devam eden Ronaldo'nun Instagram'da 249 milyon, Facebook'ta 145,8 milyon, Twitter'da ise 90,1 milyon takipçisi bulunuyor.

2020 yılının en ünlü ismi konumundaki Portekizli yıldız futbolcu, Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler sıralamasında zirvede yer alırken, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Yıllar sonra gelen transfer itirafıYıllar sonra gelen transfer itirafı
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı
500 milyon takipçiye yaklaştı
Robin van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum
Yıllar sonra gelen transfer itirafı
ÖZET | Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 3-1
Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı
Steven Gerrard, Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Adrian Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi
Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca istifa etti
Hakan Karaca istifa etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.