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  4. Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

23.01.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen en son turizm girişimlerinin yüzü olmak için yıllık 5,3 milyon sterlin yaklaşık 53 milyon TL değerindeki reklam teklifini elinin tersiyle itti.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan aldığı reklam teklifini reddetti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde attığı gol ile gol sayısını 760'a çıkaran ve futbol tarihinin en golcü futbolcusu konumuna gelen Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan gelen en son turizm girişimlerinin yüzü olmak için yıllık 5,3 milyon sterlin yaklaşık 53 milyon TL değerindeki reklam teklifini kabul etmedi.

MESSİ'YE DE TEKLİFTE BULUNULDU

Haberde Ronaldo'nun en büyük rakibi Barcelonalı Lionel Messi'ye de reklam teklifinde bulunulduğu belirtildi. Ancak Messi'ye yapılan teklifin ne kadar olduğundan bahsedilmedi.

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