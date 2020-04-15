Ronaldo uslu durmuyor! Karantina yasağını yine umursamadı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı.

KIZ KARDEŞİ KARANTİNAYI DELMİŞTİ

Portekiz'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, Ronaldo ve ailesinin karantinaya rağmen rahat bir hayat yaşaması. Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun kız kardeşi Katia'nın karantinayı delip uçakla Brezilya'ya kaçması çok konuşulmuştu. Ülkeden çıkış yasağına rağmen bir uçakla Brezilya'ya giden Katia'ya ülkede tepki çığ gibi büyümüştü.

RONALDO YİNE RAHAT DURMADI

Ronaldo son olarak futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada kulüp müzesini gezen Ronaldo'ya teşekkür edildi.