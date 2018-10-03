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"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz suçlamalarının yaşandığı geceye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın oldukça samimi olduğu görülüyor.

İngiliz The Sun gazetesi, Ronaldo ile Kathryn Mayorga'nın gece kulübündeki görüntülerini paylaştı.

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

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Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.
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Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.
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İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.
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Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.

Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.
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Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.
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Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.

Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.
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Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!
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Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Kathryn Mayorga

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