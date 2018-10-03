"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

İngiliz The Sun gazetesi, Ronaldo ile Kathryn Mayorga'nın gece kulübündeki görüntülerini paylaştı.

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!

1 / 8 Kathryn Mayorga adlı model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

2 / 8 Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

3 / 8 İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

4 / 8 Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.

5 / 8 Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi şekilde dans etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

6 / 8 Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.

7 / 8 Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın o görüntüleri ortaya çıktı!