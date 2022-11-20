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  4. Ronaldo ve Messi'nin 'satranç' paylaşımı çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

Ronaldo ve Messi'nin 'satranç' paylaşımı çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

20.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunun geçmişten günümüze en iyileri arasında olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, sosyal medya hesaplarından aynı anda bir paylaşımda bulunurken, bu paylaşım oldukça ses getirmişti. Yaşanan bu durumun ardından fotoğraftaki gizli detay da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ronaldo ve Messi'nin 'satranç' paylaşımı çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Yıllarca La Liga'da kıyasıya bir mücadele veren dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir marka için beraber objektif karşısında geçtiler.

GİZLİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI!

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Messi ve Ronaldo, çekildikleri fotoğrafı aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlk kez sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ikilinin paylaşımları çok sayıda etkileşim alırken, fotoğraftaki gizli mesaj da ortaya çıktı.

BERABERE!

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Fotoğraftaki satranç pozisyonu, satrancın Ronaldo ve Messi'si olan Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017'de berabere kaldığı karşılaşmadan alındığı ve iki rakip arasında kazananın olmadığı temsili nedeniyle seçildiği öğrenildi.

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