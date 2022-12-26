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Ronaldo'ya eşi Georgina Rodriguez'den görülmemiş hediye! Fiyatı dudak uçuklattı... Tam 28 milyon TL

26.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya eşi Georgina Rodriguez'den fiyatı dudak uçuklatan bir hediye geldi. İşte detaylar...

Ronaldo'ya eşi Georgina Rodriguez'den görülmemiş hediye! Fiyatı dudak uçuklattı... Tam 28 milyon TL

Manchester United'dan ayrılık süreci, 2022 Dünya Kupası'nda kulübede oturması ve yeni adresinin neresi olacağı konularıyla son aylarda gündemden düşmeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu kez bambaşka bir konu ile gündemde.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

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Son haftalarda zor günler geçiren yıldız oyuncunun kariyerine nerede merak edeceği merak konusu olurken, eşi Georgina Rodriguez'den 37 yaşındaki oyuncuya fiyatı dudak uçuklatan bir hediye geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Portekizli yıldıza, eşi Georgina Rodriguez'den 28 milyon TL değerinde lüks bir otomobil hediye ederken, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.


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