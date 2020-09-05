SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...

Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Juventus'un yıldız futbolsucu Cristiano Ronaldo'yu arı soktu. Yıldız futbolcu Portekiz - Hırvatistan maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Portekiz'in yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu arı sokması nedeniyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı. Ronaldo'nun sağ ayağını bir arının soktuğu ve ayağının enfekte olup şiştiği belirtildi.

PORTEKİZ'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo'nun çok iyi antrenmanlar geçirdiği ancak hafta içinde bir gün geldiğini ve ayak parmaklarından birinin arı sokması nedeniyle kırmızıya döndüğünü açıkladı. Santos konuyla ilgili, "Beklemek zorundayız. Enfeksiyonun ne zaman geçeceğini bilemezsiniz." dedi. (Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Maç oynanırken korona olduğunu öğrendi!Maç oynanırken korona olduğunu öğrendi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Fenerbahçe'den tarihi karar
Fenerbahçe'den tarihi karar
Eran Zahavi'nin paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Eran Zahavi'nin paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Acun Ilıcalı, Türkiye'den 2 transfer birden yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sampdoria Elneny'nin peşinde!
Elneny'nin yeni rotası belli oldu
Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...
Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...
Hollanda’da Meerkerk-Groot-Ammers maçında koronavirüs çıktı!
Maç oynanırken korona olduğunu öğrendi!
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı
Mancini'den şaşırtan hata! Yanlış oyuncuyu aldı...
Koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrendi
Korona olduğunu maçın devre arasında öğrendi!
Ricardo Quaresma Vitoria Guimaraes ile görüştü
Ricardo Quaresma, ülkesine dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.