Ronaldo'yu arı soktu! Kadrodan çıkarıldı...

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Portekiz'in yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu arı sokması nedeniyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı. Ronaldo'nun sağ ayağını bir arının soktuğu ve ayağının enfekte olup şiştiği belirtildi.

PORTEKİZ'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo'nun çok iyi antrenmanlar geçirdiği ancak hafta içinde bir gün geldiğini ve ayak parmaklarından birinin arı sokması nedeniyle kırmızıya döndüğünü açıkladı. Santos konuyla ilgili, "Beklemek zorundayız. Enfeksiyonun ne zaman geçeceğini bilemezsiniz." dedi. (Ajansspor)

