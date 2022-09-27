Röportaj esnasında skandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdi

Bu yıl 19. kez gerçekleştirilen ve Avusturya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda alışılmadık bir olay yaşandı.

YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynanan ve Sırbisbistan'a 81-68 mağlup olan Mali Kadın Milli Basketbol takımından iki oyuncu, Sırbistan milli takımı oyuncusunun röportaj verdiği esnada yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Yaşanan o anlar Sırp televizyonu tarafından anbean kaydedilirken, herkes şaşkına döndü.

GÜNDEM OLDU!

Üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında kavga eden iki basketbolcu takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılırken, yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

İŞTE O ANLAR...

????????Malili iki kadın basketbolcu, Sırbistan mağlubiyeti sonrası birbirine girdi. https://t.co/OXNvSzUQdi — Mynet Spor (@mynetspor) September 27, 2022



