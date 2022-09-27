SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Röportaj esnasında skandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdi

Röportaj esnasında skandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdi

27.09.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Mali ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan taraf 81-68'lik skorla Sırbistan olurken, maç sonu röportaj verildiği esnada Maili iki sporcu birbirine girdi. O anlarda kayıtta olan Sırp televizyonu yaşananları anbean kaydetti. İşte detaylar...

Röportaj esnasında skandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdi

Bu yıl 19. kez gerçekleştirilen ve Avusturya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda alışılmadık bir olay yaşandı.

YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

basic2_16_9_1664223034

2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynanan ve Sırbisbistan'a 81-68 mağlup olan Mali Kadın Milli Basketbol takımından iki oyuncu, Sırbistan milli takımı oyuncusunun röportaj verdiği esnada yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Yaşanan o anlar Sırp televizyonu tarafından anbean kaydedilirken, herkes şaşkına döndü.

FIBA Türkiye'nin itirazını reddetmişti... Nedeni belli oldu!FIBA Türkiye'nin itirazını reddetmişti... Nedeni belli oldu!

GÜNDEM OLDU!

2 (1)

Üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında kavga eden iki basketbolcu takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılırken, yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

İŞTE O ANLAR...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! 3 takım kafilesi zehirlendiSkandal olay! 3 takım kafilesi zehirlendi
Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...
A Milli Takım için 3 aday birden!A Milli Takım için 3 aday birden!
Anahtar Kelimeler:
Basketbol son dakika ışıl ust ak verildi iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti!

Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti!

Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan'dan taraftarları kızdıran Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan'dan taraftarları kızdıran Fenerbahçe açıklaması

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.