Rosie Huntington-Whiteley kalçasına kadar yırtmacıyla Cannes'da! Sık sık eliyle kapattı

Ünlü markaların reklam yüzü olan Rosie Huntington Whiteley, Club Zero'nun Cannes Film Festivali galasına katıldı.

36 yaşındaki Victoria's Secret modeli Valentino SS23 Couture gece elbisesiyle göz kamaştırırken frikik vermemek için de çaba gösterdi.

Sırt ve kalçasına kadar gelen derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel model her poz verişinde eliyle yırtmacını kontrol etti ve zaman zaman da kalça kısmını eliyle sansürledi.

GÜZELLİĞİNİN SIRRI SU

İngiliz model Rosie Huntington Whiteley, sabahları bir litre su içtiğini belirterek, “Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerini de önlüyor” demişti.

Spor yaparken egzersizleri karıştırdığını dile getiren model ,"Pilates ve dansı harmanlamayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.



