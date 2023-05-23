MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rosie Huntington-Whiteley kalçasına kadar yırtmacıyla Cannes'da! Sık sık eliyle kapattı

Rosie Huntington-Whiteley kalçasına kadar yırtmacıyla Cannes'da! Sık sık eliyle kapattı

23.05.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rosie Huntington-Whiteley, Club Zero'nun Cannes Film Festivali galasına katılırken derin yırtmaçlı zarif siyah elbisesiyle fiziğini sergiledi. Model frikik vermemek için ise sık sık eliyle bacağını ve kalçasını kapadı.

Rosie Huntington-Whiteley kalçasına kadar yırtmacıyla Cannes'da! Sık sık eliyle kapattı

Ünlü markaların reklam yüzü olan Rosie Huntington Whiteley, Club Zero'nun Cannes Film Festivali galasına katıldı.

36 yaşındaki Victoria's Secret modeli Valentino SS23 Couture gece elbisesiyle göz kamaştırırken frikik vermemek için de çaba gösterdi.

MEGA985185_001

Sırt ve kalçasına kadar gelen derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel model her poz verişinde eliyle yırtmacını kontrol etti ve zaman zaman da kalça kısmını eliyle sansürledi.

MEGA985185_065

GÜZELLİĞİNİN SIRRI SU

İngiliz model Rosie Huntington Whiteley, sabahları bir litre su içtiğini belirterek, “Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerini de önlüyor” demişti.
Spor yaparken egzersizleri karıştırdığını dile getiren model ,"Pilates ve dansı harmanlamayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MEGA985185_067

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”Dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”
Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla dikkat çektiYalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla dikkat çekti
'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Rosie Huntington-Whiteley yaşında ele film festivali

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Cem Yılmaz'dan ikinci tur açıklaması! Oyunu vereceği adayı da açıkladı

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

Çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.