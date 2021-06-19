SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rosier'den şok transfer açıklaması!

Rosier'den şok transfer açıklaması!

19.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Fransız sağ bek oyuncu Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Rosier'den şok transfer açıklaması!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Sporting Lizbon'a geri dönen Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili beIN Sports Fransa'ya açıklamalarda bulundu.

MARSILYA'NIN İLGİSİ HAKKINDA

Fransız sağ bek oyuncu, "Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım.

Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menajerlerim konuyla ilgileniyor zaten. Hangi takımlardan teklif olduğunu söylemem.

EN UYGUN LİG BUNDESLIGA

Rosier, "Hangi takımlara gidip, hangi takımlara gidemeyeceğimi biliyorum. Sporting Lizbon, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz. Bana en uygun ligin Bundesliga olduğunu düşünüyorum, ligin genel oyun anlayışı hoşuma gidiyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Beşiktaş'ta dev zirve

Beşiktaş'ta dev zirve

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Umutlarımız paramparça oldu

Umutlarımız paramparça oldu

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.