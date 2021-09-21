Rosier, maç bittikten sonra kırmızı kart gördü!

Beşiktaş'ın Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier, maç bittikten sonra maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi ve 2. sarı karttan kırmızı görerek sahadan ayrıldı. Rosier, Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Vodofone Park'ta Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. hafta mücadelesinde inanılmaz anlar yaşandı. Skorun siyah beyazlılar aleyhine 3-0'dan 3-3'e geldiği maçta, son düdüğün çalınmasıyla saha adeta savaş alanına döndü. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'le Mario Balotelli arasında yaşanan gerilim soyunma odası koridorlarına taşındı. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olaylar sona erdi.
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