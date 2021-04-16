SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rosier: "Müsterih olun, şampiyon olacağız"

Rosier: "Müsterih olun, şampiyon olacağız"

16.04.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Rosier: "Müsterih olun, şampiyon olacağız"

Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ifade eden Rosier, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şampiyon olacağız. Bu geri dönüşü yapacağız, bu sadece bir puan kaybı. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu ama o andan itibaren gerekli dirayeti gösteremedik. Herkes müsterih olsun, Beşiktaş şampiyon olacak" şeklinde konuştu

Attığı golün iptal edilmesi hakkında da konuşan Rosier, "Hakemin faul gerekçesiyle vermediği bir goldü, ben bir temasta bulunmadım ama hakem bu şekilde uygun gördü ama bence bir faul yoktu" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Beşiktaş'tan kritik kayıpBeşiktaş'tan kritik kayıp
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinden transfer bombası

Süper Lig devinden transfer bombası

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.