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Rosier transferinde Beşiktaş mutlu sona yakın

07.06.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Rosier transferinde Sporting Lizbon ile sonraki satıştan pay formülüyle anlaşma aşamasına geldi.

Rosier transferinde Beşiktaş mutlu sona yakın

Beşiktaş, Rosier transferinde mutlu sona çok yakın. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Rosier, yeni sezonda da siyah beyazlılarda.

TRT Spor'dan Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi Sporting Lizbon ile anlaşma aşamasına geldi ve artık son detaylar görüşülüyor. Siyah beyazlı takım, sonraki satıştan pay formülüyle bu transferi bitirmek üzere.

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ROSIER TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Valentin Rosier'in sezonunda Türkiye'den bir kulüpten gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hep yabancı Hep Yabancı oyuncu... Memleket gençlerimize fırsat verelim. Sanki her yıl Avrupa'da kupa alıyoruz...
teklif yollayan kulübü tahmin etmek zor değil klasikleşti artık kağıt kalem hazırlayın diye boşa denilmedi
haftaya böyle bir haber ile başlamak iyi oldu ama bence ilk önce kaleci bakılmalı kaleci şart bize elek ederler bizi şampiyonlar liginde

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