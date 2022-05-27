Rostand Kako, son dakika haberlerinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Coton Sport FC, Kamerunlu eski futbolcusunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Rostand Kako kimdir? Coton Sport FC'nin Kamerunlu eski oyuncusu Rostand Kako ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Bir dönemin Kamerunlu gol kralının ölüm nedeni haberimizde...

ROSTAND KAKO KİMDİR?

Rostand Kako 22 Mart 1990 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

Rostand Kako 2014'te Kamerun Ligi'nde Coton Sport ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde, ligi gol kralı olarak tamamlamış ve taraftarların gözdesi haline gelmişti.

ROSTAND KAKO ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ünlü futbolcunun, geçtiğimiz yıl taşındığı Türkiye'de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Coton Sport FC'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coton Sport'un eski oyuncusu Rostand Kako'nun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye'de hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Coton Sport Başkanı ve taraftarları, merhumun ailesine en derin taziyelerini iletir. Huzur içinde uyu"

ROSTAND KAKO KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Rostand Kako 32 yaşında Türkiye'de hayata gözlerini yumdu.

