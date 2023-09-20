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Roma Hipodromu nasıl yazılır? Roma Hipodromu büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.09.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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Roma Hipodromu doğru yazılışı incelenirken bu ifadeyi oluşturan kelimeler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çünkü Roma sözcüğünün özel isim olduğu düşünüldüğünde bu kelimeden sonra gelen hipodromun nasıl yazılması gerektiği açıklanabilir. Koşu alanı, at yarışlarının yapıldığı yer olarak tanımlanan hipodrom sözcüğü tek başına kullanıldığında özel isim değildir. Bu sözcüğün baş harfinin Roma kelimesinden sonra kullanıldığında büyük mü küçük mü yazıldığıysa TDK bünyesindeki bilgilere göre belirtilebilir.

Roma Hipodromu ifadesinin doğru yazılışını araştıran kişiler temelde bu sözcük öbeğinin içerdiği ikinci kelimenin baş harfinin büyük mü küçük mü yazılması gerektiğini sorgular. Antik Çağ'da kurulan köklü bir devleti temsil eden Roma sözcüğü özel isimdir. Bu sözcükten sonra gelen hipodrom kelimesi ise tek başına kullanıldığı zaman özel isim olarak geçmez. Ancak bu iki sözcük bir arada kullanıldığı zaman TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki bilgilerin dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla doğru olan Roma Hipodromu yazımı hakkında bilgi aktarılırken Türkçe yazım kuralları kapsamındaki yer adlarına yönelik olan açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır.

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Roma Hipodromu nasıl yazılır?

Kökeni Roma ve Antik Yunan medeniyetlerine dayanan hipodrom, koşu alanı ve at yarışlarının yapıldığı yer olarak tanımlanabilir. Buna ek olarak hipodrom sözcüğünün Fransızca kökenli olduğu bilinir. TDK üzerinden bu sözcüğün güncel tanımı ile eskimiş kullanımına ulaşılması mümkündür. Fransızcada hippodrome şeklinde yazılan sözcük Türkçeye hipodrom olarak ödünçlenmiştir. İsim sözcüğü olan hipodromun doğru yazılışı ise iki ayrı koşula göre belirlenir. Hipodrom kelimesi tek başına cümle içerisinde kullanıldığı zaman küçük yazılır. Ancak Roma Hipodromu doğru yazılışı bu iki sözcüğün ilk harfleri büyük olacak şekildedir. Dolayısıyla "Roma Hipodromu büyük mü yazılır?" diyen kişilere aktarılması gereken doğru yanıt "evet" şeklinde belirtilmelidir.

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Roma Hipodromu küçük mü yazılır?

Roma Hipodromu adı geçen medeniyette at koşularının yapıldığı alanı temsil eden bir sözcük öbeğidir. Bu sözcük öbeğini oluşturan kelimelerin ilk harflerinin mutlaka büyük olarak yazılması gerekir. Çünkü Roma sözcüğü köklü bir medeniyeti temsil ederken özel isimler arasında yer alır. Dolayısıyla bu özel isimden sonra gelen ad sözcüğünün de ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Bunun temel nedeni de tek başına kullanıldığında özel isim olmayan hipodrom sözcüğünün Roma kelimesinden sonra geldiğinde spesifik bir yeri belirtmesidir. Yani Roma Hipodromu TDK'ye göre doğru olan yazılışı ve bu kelime öbeğinin yazılı dildeki yanlış kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Roma Hipodromu (doğru yazılışı)
  • Roma hipodromu (yanlış yazılışı)
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Roma Hipodrom nasıl yazılır tdk yazım kuralları

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