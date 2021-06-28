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Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti

28.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti

BALIKESİR(AA) - TFF 1. Lig ekiplerinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Guido Koçer, Türkiye'de Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Yılport Samsunspor'da forma giydi.

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