Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti

BALIKESİR(AA) - TFF 1. Lig ekiplerinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Guido Koçer, Türkiye'de Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Yılport Samsunspor'da forma giydi.



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