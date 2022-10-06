RTÜK, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu toplantısına ev sahipliği yapacak

Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformunun (EPRA) 56. Toplantısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ev sahipliğinde 12-14 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, üye otoritelerin daveti üzerine, her sene yılda iki kez EPRA bünyesinde toplantı yapıldığı belirtildi.

EPRA'ya üye ülkelerle dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği olanaklarının görüşülmesi amacıyla Ekim 2020'de EPRA 52. Toplantısı'na RTÜK'ün ev sahipliği yapması konusunda mutabık kalındığı ifade edilen açıklamada, ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'deki tüm EPRA toplantılarının çevrim içi video konferans şeklinde gerçekleştirildiği anlatıldı.

Üst Kurulun ev sahipliği sürecinin salgın nedeniyle EPRA 56. Toplantısı'na ertelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"12-14 Mayıs 2022'de Belçika Anvers'te Flaman Medya Otoritesi (VRM) ev sahipliğinde yapılan EPRA 55. Toplantısı'nın ardından ev sahipliği rolü Üst Kurulumuza geçmiştir. Bu çerçevede EPRA 56. Toplantısı, 12-14 Ekim 2022 tarihlerinde Üst Kurulumuz ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

47 ülkeden düzenleyici otorite heyetlerinin, akademisyenlerin ve birçok uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılması beklenen bu toplantı kapsamında EPRA Genel Kurulu'nun yanı sıra 'Dijital Ortamda Medya Düzenleyici Otoriteler' ve 'Medyada Dezenformasyon, Çoğulculuk ve Güven' başlıklı iki önemli akademik toplantı da düzenlenecek."

Toplantıya Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın medya düzenleyici otoriteleri ve kurumlarının davetli statüsünde katılacağı bildirildi.

