RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Hadise itirafı! 'Klibine ceza verdik daha fazla izlendi'

Şarkıcı Hadise'nin 2017 yılında çıkardığı Sıfır Tolerans klibi, erotik sahneler bulunduğu gerekçesiyle bazı kesimler tarafından tepki çekmişti. Klip için devreye giren RTÜK, klibi yayınlayan birçok kanala reklam gelirlerinin %2'si kadar para cezası verilmesine karar verilmişti.

CEZA SONRASI DAHA ÇOK İZLENDİ

Sabah'a konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin klibiyle ilgili kendisinin ceza vermeme taraftarı olduğunu belirten, aksi halde klibin daha çok gündem olacağını savunduğunu ki söz konusu ceza sonrası klibin daha çok izlendiğini açıkladı.

''AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA''

Klibinin ceza alması ardından açıklama yapan Hadise, klibin aşkı anlattığını ve "erotik" yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyerek, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini dile getirdi. Hadise, sözlerini "Ahlaksızlık Sizin Kafanızda" hashtag'i açarak bitirmişti.

