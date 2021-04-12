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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Hadise itirafı! 'Klibine ceza verdik daha fazla izlendi'

12.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısının klibinin erotik bulunmasıyla ilgili verilen ceza hakkında açıklamada bulundu. Şahin, Hadise'nin klibiyle ilgili kendisinin ceza vermeme taraftarı olduğunu belirten, aksi halde klibin daha çok gündem olacağını savunduğunu ki söz konusu ceza sonrası klibin daha çok izlendiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Hadise itirafı! 'Klibine ceza verdik daha fazla izlendi'

Şarkıcı Hadise'nin 2017 yılında çıkardığı Sıfır Tolerans klibi, erotik sahneler bulunduğu gerekçesiyle bazı kesimler tarafından tepki çekmişti. Klip için devreye giren RTÜK, klibi yayınlayan birçok kanala reklam gelirlerinin %2'si kadar para cezası verilmesine karar verilmişti.

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CEZA SONRASI DAHA ÇOK İZLENDİ

Sabah'a konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin klibiyle ilgili kendisinin ceza vermeme taraftarı olduğunu belirten, aksi halde klibin daha çok gündem olacağını savunduğunu ki söz konusu ceza sonrası klibin daha çok izlendiğini açıkladı.

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''AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA''

Klibinin ceza alması ardından açıklama yapan Hadise, klibin aşkı anlattığını ve "erotik" yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyerek, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini dile getirdi. Hadise, sözlerini "Ahlaksızlık Sizin Kafanızda" hashtag'i açarak bitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ahlaksizlik seni kaninda hadise
Koz noktayı koymuş AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA malesef öyle bi memleket olduk artık son 15_20 yılda o kadar değiştikki örfümüzü kültürümüzü edebimizi ahlakımızı bizi biz yapan bütün değerlerimizi kaybettik,resmen asimile ettiler bizi,sorarsan bizden daha Müslüman kimse yok ama baktığın zaman şeytan bile önümüzde eğilir,gerçi bunlar hep politik planlanmış şeyler,bizi anca cahil bırakıp yobazlaştırarak yıkabilirlerdi başka türlü yıkılmadık çünkü,bizi bize kırdırıp seyretmeye başladılar,yöneticilerimiz de bu konuda onlara çok yardımcı oldu,kendi ceplerinden başka hiçbişey düşünmüyorlar çünkü..!!
erotik değilmi daha ne olması lazım bu damgayı alması için sağ solunuzu göstermediğiniz kalmış zaten bir ....

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