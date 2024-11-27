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RTÜK ceza vermişti! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk tepki geldi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 17:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dizileri eleştirmesinin ardından toplanan RTÜK 4 diziye ceza vermişti. Arka Sokaklar dizisine de üst sınırdan para cezası uygulanmıştı. Kararın ardından Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk tepki geldi.

RTÜK ceza vermişti! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'tan ilk tepki geldi!

RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplanmıştı. Toplantı sonucunda ise 4 yerli diziye cezai işlem uyguladı.

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4 DİZİYE CEZA VERİLDİ!

Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

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STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

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RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

ŞEVKET ÇORUK'TAN İLK TEPKİ GELDİ!

Arka Sokaklar dizisinin üst sınırdan ceza almasının ardından dizide Mesut Komiser'e hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaştım yaptı. Çoruh sadece "Ödül sayarım" dedi.

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Ünlü oyuncunun o paylaşımı:

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Şevket Çoruh
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