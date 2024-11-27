MYNET duyurmuştu... RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası! Sahipsizler, Yabani, Deha ve Arka Sokaklar'a yaptırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde dizilerdeki şiddet yayınları ve özellikle aile, dini değerleri hedef alan kesitlerden rahatsızlığını dile getirmişti. RTÜK'ün bugünkü toplantısının ardından buna paralel bir sonuç çıktı. Mynet bugün, bazı programlara yayın durdurma cezası gelebileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizileri program durdurma cezası aldı.

RTÜK'TEN 4 DİZİYE PROGRAM DURDURMA CEZASI!

Aşağıdaki diziler RTÜK toplantısı sonucu program durdurma cezası aldı:

SAHİPSİZLER - STAR TV

YABANİ - NOW

DEHA - SHOW TV

ARKA SOKAKLAR - KANAL D

Toplantıda alınan diğer kararlardan bazıları da şöyle:

Arka Sokaklar dizisinin son bölümündeki sahneler için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası!

Lille - Fenerbahçe maçındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası!

Leganes - Real Madrid maçındaki yasa dışı bahis ve bağımlılık yapıcı maddeleri özendiren nitelikte reklam nedeniyle S SPORT +'ya üst sınırdan para cezası!

İŞTE RTÜK'ÜN TOPLANTISINDAN ÇIKAN KARARLAR!

RTÜK, yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar Dizisi”ydi.

Toplantıda, dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA CEZA

Ticari iletişim yayını dosyasını açan RTÜK, haftalık olağan toplantısında önce reklam süresi kurallarına uymayan TV 8’e yaptırım uyguladı.

Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK’ün gündemine girdi.

Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları TV 8 ve EXXEN’in sahibi Acun Ilıcalı’ya pahalıya mal oldu.

Hem milli maç hem de Lille - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı.

S SPORT +’ın Leganes - Real Madrid Futbol Karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan diziler ana akım medyaya ceza getirdi.

STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

SÖZCÜ VE HALK TV'YE CEZA

Öte yandan haber kanallarının yaptığı kural ihlalleri de değerlendirildi. SZC’nün “Arena” programı, Halk TV’nin “Rota”, TELE 1’de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber’in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent’te Gündem” programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı.

Arena programında basın meslek ilkeleri hiçe sayılarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki asılsız iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.

Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP’nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı.

Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.