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  4. RTÜK ceza vermişti! Yabani'nin çekimleri bitti setten son paylaşım geldi! 'Bu gece ağlayarak...'

RTÜK ceza vermişti! Yabani'nin çekimleri bitti setten son paylaşım geldi! 'Bu gece ağlayarak...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.12.2024 00:32
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Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Yabani RTÜK cezasının ardından final çekimlerini tamamladı. Son set gününde paylaşım yapan oyuncular herkesi hüzünlendirdi.

RTÜK ceza vermişti! Yabani'nin çekimleri bitti setten son paylaşım geldi! 'Bu gece ağlayarak...'

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine yayın durdurma cezası vermişti. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinin de final yapması planlanıyordu. Yayın durdurma kararı bütün süreci değiştirmişti.

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Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. 14 ve 21 Aralık’ta ceza nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani 28 Aralık’ta 50. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ardından dizi büyük finalini ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından 51. bölümüyle yapacak.

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ÇEKİMLER BİTTİ SON POZ VERİLDİ!

Başrol oyuncuları Altın Kelebek'te en iyi çift ödülünü alan Yabani'nin çekimleri tamamlandı. Oyuncular hep birlikte setten son pozlarını verdi. Hem oyuncular da hem de seyirci bu gelişmeye üzüldü. Dolunay Soysert o anları "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
yabani
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