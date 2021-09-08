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RTÜK harekete geçti! Gündüz kuşağı programlarına ceza yağdırdı

08.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, Ece Üner ile Susma, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Fulya ile Umudun Olsun programlarını yayınlayan kanallara toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayma gerekçesiyle idari para cezası verdi.

RTÜK harekete geçti! Gündüz kuşağı programlarına ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden televizyon programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul "toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan" yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

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ÇARPIK İLİŞKİLER VE KÜFÜRLEŞME

İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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STÜDYODA MAHKEME ALGISININ YARATILMASI

Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

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PARA CEZASI VERİLDİ

Show TV'nin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan Ece Üner
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