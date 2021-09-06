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Eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etmişti! Çocuklarının DNA sonuçlarını Ece Üner açıkladı!

06.09.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Üner ile Susma programında eşi Ayşegül ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan ismindeki kişi, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Adnan Bey, eşinin iki çocuğunun kendisinden olmadığını söylediğini açıklamıştı. Ece Üner ise DNA sonuçlarına göre 5 çocuğun biyolojik babasının kim olduğunu açıkladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı. 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Bey, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI

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Tüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Üner
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