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RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı, ne zaman yayınlanacak?

03.04.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde sular durulmuyor. Show Tv'in reyting rekortmeni dizisi tartışma yaratan konusundan sonra gerdek sahneleriyle RTÜK'ten 5 bölüm durdurulma cezası almıştı. Dizinin hayranlarını üzen bu durum sonrası fragmanı yayında olan yeni bölümün de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı, ne zaman yayınlanacak?

RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı, ne zaman yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinde, seküler bir aile ile muhafazakar bir ailenin çocuklarının evliliği izlenirken gelişen olaylar seyirciyi ekran başına kilitliyor. İlk bölümden itibaren tartışma yaratan dizi bu kez geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümün bazı sahneleri nedeniyle RTÜK'ten 5 kez yayın durdurma ve 1 buçuk milyonluk para cezası aldı. Kızılcık Şerbeti'nin ekranlara ne zaman döneceği merak konusu iken Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?

Nursema karakterinin ailesi tarafından zorla evlendirilmesinin ardından, düğün sonrası çekilen 'gerdek gecesi' sahneleri sosyal medyada tepki çekmişti.

kızılcık şerbeti nursema ibrahim

Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde, nikah gecesi evliliği istemediği söyleyerek cama çıkan Nursema, eşi tarafından itilerek aşağı düşürülmüştü. Sahneye gelen tepkilerin ardından diziyle ilgili inceleme başlatıldı. Dizinin söz konusu sahnesinde Nursema zorla nikah masasına oturtuldu. Herkes evine gittikten sonra eşiyle yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. Eşiyle tartışan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Gözü dönen eşi İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı itti.

kızılcık şerbeti nursema camdan düştü

Kadına şiddetin ön planda olduğu bu sahneler dolayısıyla RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında inceleme başlattı. Alınan karar sonucu dizi 5 hafta durduruldu ve 1 buçuk milyon para cezasına çarptırıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ GELİŞME!

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken avukatlar bu sabah itiraz etti.

Diziye RTÜK tarafından verilen 5 kez yayın durdurma ve 1 buçuk milyon TL para cezasına karşı Show TV’nin avukatları bu sabah mahkemeye itiraz başvurusunu yaptı.

kızılcık şerbeti ibrahim ve nursema

RTÜK’ün Nursema’nın zorla evlendirildiği gece camdan atıldığı ve yere düştüğü 2 dakikalık sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirilip ceza kestiği diziyle ilgili karar bugün çıkmadı. Kararın cuma gününe kadar çıkması bekleniyor.

Gold Film dizinin çekimlerine devam ediyor. Cuma gününün bölümü hazır. Eğer itiraz olumlu sonuçlanırsa dizi ekrana gelecek. Ancak Show TV’nin itirazı reddedilirse 7, 14, 21, 28 Nisan ile 5 Mayıs’ta dizi ekrana gelmeyecek.


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