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RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

RTÜK, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisindeki öpüşme sahnesi nedeniyle, kanala 260 bin lira ceza verdi.

RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

RTÜK, Çukur dizisindeki öpüşme sahnelerinin gençlerin “Ahlakını bozduğunu” savunarak kanala para cezası kesti. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, bu karara ret oyu veren üye İlhan Taşçı muhalefet şerhi de yazarak şöyle dedi:

'ÖPÜŞMEK SUÇ OLAMAZ'

“Öpüşme sahnelerinin çokluğu ve içki sahnelerinin yer aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması şeklinde alınan çoğunluk kararına karşıyım. İçki içme sahneleri suç değildir. Özendirici olması suçtur. Diziye bakıldığında ise içkiye dönük bir övgü ya da özendirici ifade yer almamaktadır Dizi içki içmeyi özendirici nitelikte kabul edilemez. Öpüşmek de suç olamaz. Öpüşmenin ahlak bozucu olduğu değerlendirmesi gerçeklikten kopuktur. İki yetişkin insanın birbirlerine olan duygusal düşkünlüklerini en iyi gösterme yoludur. Bütün dünyada da bu böyle kabul edilir.”

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VATANDAŞLARA GÖRE ASIL SORUN BİTMEK BİLMEYEN ŞİDDET

RTÜK, son dönemde öpüşme sahnelerine gösterdiği tepkilerle gündeme geliyor. Vatandaşlara göre ise ekrandaki asıl sorun bitmek bilmeyen şiddet. Kanallar, dizi projelerinde sürekli şiddet unsurlarını, mafyayı, silahlı çeteleri, işkence sahnelerini öne çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
rtük Çukur çukur dizisi öpüşme

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
sanki diğer diziler çok namsluda bitek bu gennclerin ahlkaını bozuyumuş:)
Tvlerde o kadar ahlaksız dizi varken taa aşk-ı memnudan örnek vereyim onlara ceza kesilmezken, 70 milyonun beğenerek izlediği diziye reytingleri havada diye öpüşme için ceza kesmek saçmalıktan ibaret. Var bir çekememezlik. Arkandayız Ayyapım ve Ekibi sizleri seviyoruz. :)
bu kadarda yapmaması lazım rtük'ün...eskiden ne küfürler ediliyordu tv lerde....dansözler cıkardı....şimdi hiçbirşey yok
Şiddet ihanet aldatma para hırs genćleri ve orta yaş grubunu bozan haller. bunlarda dizilerde çokca bulunuyor.
adam doğru demiş şiddetten öteye gidemiyorlar onlar ahlakı bozmuyor öpüşmek bozuyor oldu canımy aşardığım yerde tarihte raslanmamış bir olaya şahitlik etmiş durumda gecen mahallede silahlı çatışma çıktı 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. öpüşünce kimseye bir şey olmuyor. herkes öpüşmeli :)
RTÜK Yakında ekranda ekranda kadın elli yüzü gözü saçı görüldü diye ceza yazmaya başlayacak ...
ÇUKUR DİZİSİDE BİR AN ÖNCE KALDIRILMADI..AİLE İÇİ GENÇKIZ VE GELİNLERE BASKI..EVLİLİK DIŞI ÇOCUK SIKCA RASTLAR OLDUK..VE CETE SİLAH..BUNLAR HALKIN SİDDETTE VE ACXIK ZİNAYA TEŞVİK EDİYOR..TÜM DİZİ PROJELERİ HEMEN HEMEN AYNI..TOPLUMU TÜM BU TOPLUMDIŞI SAYDIĞIMIZ OLAYLARA ALIŞTIRIP DOĞALLAŞTIRIYORLAR..VE HERGÜN GERÇEK YAŞAMDA TECAVÜZ VE ÖLDÜRÜLME HABERLERİ ALIYORUZ.
Şiddet,öpüşme, silahlar kavga patırtı ahlaksızlık bu tarz dizilerde ne ararsan var.Toplumun değerlerini bitiriyor bu gibi yapımlar ben izlemiyorum izletmiyorum...
Nasıl Bi Ülkedeyiz Ya Valla Keşke İmkanım Olsada Gitsem Bu İğrenç Yönetimin Oldugu Ülkeden
sanki iranda yasiyoruz
evet çok çok iyi olmuş öpüşme sahnesi çok tehlikeli çünkü her kanalda silahlar çatışmalar işkençeler adam kaçırmalar kadına şiddetler kol gezerken rtük bunumu sakınçalı görmüş tebrik ediyorum rtük seni devam et her kes sayenizde mafya oldu
öpüsmeye bile ceza kesiyorlar bu ne ya sanki
RTÜK A9 kanalına bak ne istiyorsun ÇUKUR'dan
Keşke gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen siyasetçileri çıkaran kanallara da aynı hassasiyet gösterilse. Çünkü yalan söylemek öpüşmekten daha ahlaksızca
kin ne derse desin dizi gerçekten çok güzell
O dizi sanki mezbahada çekilmiş gibi.Önüne gelen birbirini kesiyor,öldürüyor.Polis yok,devlet yok. RTUK vahşeti görmüyor da sadece öpüşme sahnesini mi görüyor?
RTÜK çüleri leylekler getirmiş :) Öpüşüp sevişmeden mi ana babaları dünyaya getirdiler??? Dünyanın en doğal en masum işi öpüşmek...
Bazı zihniyetler öpüşmeyi direkt seks unsuru görerek değerlendirme yapıyor sanırım. Eskiden bu sahnelere bu kadar çok tepki olmazdı. Osmanlı dönemini andıran ve gerçekle bağdaşıp bağdaşmadığımız kesin olarak bilmediğimiz bir sürü film ile her gece binlerce insanın beyni yıkanıyor ve toplum yönlendiriliyor. Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor. İnsanın aklına, bunların sonucunda böyle basit sahnelere bile artık tepki veren yeni bir nesil türedi diye geliyor. Sanırım arap zihniyeti iyice yerleşiyor.
Araplaşıyoruz günden güne azar azar uyguluyorlar bunu.
Bazı zihniyetler öpüşmeyi direkt seks unsuru görerek değerlendirme yapıyor sanırım. Eskiden bu sahnelere bu kadar çok tepki olmazdı. Osmanlı dönemini andıran ve gerçekle bağdaşıp bağdaşmadığımız kesin olarak bilmediğimiz bir sürü film ile her gece binlerce insanın beyni yıkanıyor ve toplum yönlendiriliyor. Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor. İnsanın aklına, bunların sonucunda böyle basit sahnelere bile artık tepki veren yeni bir nesil türedi diye geliyor. Sanırım arap zihniyeti iyice yerleşiyor
yobazlık diz boyu öpüşme sahnesi olmasa millet nasıl öpüşmeyi öğrenecek acaba
Toplumun ahlaki seviyesi ve kıyaslaması çökmüştür.Hepimize geçmiş olsun.
Yalan, dolan, talan, hırsızlık, şiddet, tecavüz, mafya, her türlü çirkef, serbest, öpüşmek yasak.... pehh....
dizi para kazanıyor diye paraya ortak olmak lazım kasayı nasıl dolduracaklar yoksa önüne gelene ceza keser oldular
Öpüşme, kısa etek, içki bardağı veya şişesi, sigara ..vs göstermek suç. Baştan sona buzlanacak... Bundan böyle kılıçlı, satırlı, oklu padişah filmler ile dizilerine talim. Ret- Kit'i sigarayı bıraktırdılar. Çölde ağzına kürdan soktular.
laik demokratik hukuk devleti..türkiye cumhuriyeti..hala yobaz bir dikda nın medya ya baskı kurması. endişe verici bir durum olmaktadır..
Valla akıl yok bunlarda.Millet sokakta öpüşüyor.
Adnan oktarada kestin mi
Bu yüzyılda bu kafa ülke yönetiyor çok yazık oldu Türk Milletine.
uyuşturucu adam oldurme yağma gıbı suçlara ıtıyor
Yorum yazacaktım ama vazgeçtim. şimdi kendilerini eleştiriyorum diye rütük benimde peşime düşüp ceza vermek ister...
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