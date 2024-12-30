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  4. RTÜK yayın durdurma cezası vermişti! O dizinin yeniden ne zaman yayınlanacağı belli oldu!

RTÜK yayın durdurma cezası vermişti! O dizinin yeniden ne zaman yayınlanacağı belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 18:18
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RTÜK'ün yayın durdurma ceza verdiği dizilerden biri olan Deha'nın cezaların ardından ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

RTÜK yayın durdurma cezası vermişti! O dizinin yeniden ne zaman yayınlanacağı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kadına şiddette, sinema ve dizi sektörümüzün artık kendilerine çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasından hemen sonra 4 diziye yayın durdurma ve para cezası kesilmişti.

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Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası almıştı.

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DEHA'NIN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Cezaların kanallara gönderilmesinin ardından ise dizilerin yeni yayın tarihleri merak edildi. Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli'nin başrolü paylaştığı Deha'nın cezaların ardından ilk yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

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Sevilen ve her hafta ilgiyle izlenen dizi 19 Ocak Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak...

Anahtar Kelimeler:
Deha
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