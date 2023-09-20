Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, nikâh masasına oturdu. Arkun, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh törenine ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı. Ünlü solist Özer Arkun'un eşi bakın kimmiş.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un eşi Zeynep Arda müzik danışmanı olarak tanınıyor. Sade bir törenle evlenen ünlü çift balayı için Kıbrıs'a gidecek.

Müzisyen Özer Arkun, 1973 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 49 yaşında olan Özer Arkun, aslen İstanbulludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarında çalgı eğitimi bölümünü tamamlamıştır.

Özer Arkun, küçüklüğünde keman ve çello çalmayı öğrendi. 21 yaşındayken Sezen Aksu'nun bir albümünde çaldı. Daha sonra uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestrasında yer aldı.

Günümüzde ise Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün ile kurduğu Rubato grubu ile çalışıyor.

