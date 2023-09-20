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Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi! Eşi bakın kim çıktı

20.09.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rubato'nun solisti Özer Arkun dün gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi. Özer Arkun’un nikâh şahitliğini Rubato grubunun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar, gelin Zeynep Arda’nın ise nikâh şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaptı. Ünlü solistin eşi bakın kim çıktı.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, nikâh masasına oturdu. Arkun, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh törenine ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı. Ünlü solist Özer Arkun'un eşi bakın kimmiş.

Özer Arkun evlendi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un eşi Zeynep Arda müzik danışmanı olarak tanınıyor. Sade bir törenle evlenen ünlü çift balayı için Kıbrıs'a gidecek.

Özer Arkun TAN TAŞÇI

Müzisyen Özer Arkun, 1973 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 49 yaşında olan Özer Arkun, aslen İstanbulludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarında çalgı eğitimi bölümünü tamamlamıştır.

Özer Arkun 2

Özer Arkun, küçüklüğünde keman ve çello çalmayı öğrendi. 21 yaşındayken Sezen Aksu'nun bir albümünde çaldı. Daha sonra uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestrasında yer aldı.

Özer Arkun 3

Günümüzde ise Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün ile kurduğu Rubato grubu ile çalışıyor.

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