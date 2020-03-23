Rudy Gobert: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum

NBA'de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert, sosyal medyadan twitter üzerinden yaptığı açıklamada son 4 günde hiçbir şeyin kokusunu alamadığını ve koku ve tat alma kaybının belirtilerden biri olduğunu söyledi.
Gobert'in açıklaması şöyle;
"Koku ve tat alma kaybı, kesinlikle semptomlarından biri. Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?"
NBA'de Rudy Gobert'te koronavirüs tespit edildikten sonra NBA yönetimi, organizasyonu süresiz askıya almıştı.
NBA'de şu ana kadar 14 basketbolcu salgına yakalandı.
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