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Ruhr Derbisi'nde kazanan Borussia Dortmund!

20.02.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Ruhr Derbisi'nde kazanan Borussia Dortmund!

Almanya Bundesliga'da 22. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke'yi 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Almanya Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan mücadele, Dortmund'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Jadon Sancho, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile 45. ve 79. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Borussia Dortmund, 36 puanla 6. sırada yer buldu. 8 maçtır galibiyet alamayan Schalke ise 9 puanla son sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld'i konuk edecek. Schalke 04 ise Stuttgart deplasmanına konuk olacak.

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