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Ruhsar'ın yıldızı Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ağızları açık bıraktı

27.06.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Ruhsar'da hayat verdiği Gözüm Abla karakteriyle hafızalarımıza kazınan Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinema, tiyatro ve dizi dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü ismin son hali ağızları açık bıraktı. Çizgen'in son haline yorum yağdı.

Ruhsar'ın yıldızı Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ağızları açık bıraktı

"Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş" şarkısıyla bir dönemin fenomen dizisi Ruhsar, yıllar geçmesine rağmen hala unutulmuyor. Cem Davran, Hande Ataizi, Ebru Karanfilci, Göksel Kortay, Mehmet Ulay gibi isimlerin yer aldığı dizi 1998-2001 yılları arasında izleyiciyi ekrana kilitledi.

Dizide ruhlar aleminin sekteri Gözüm Abla karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuluğ Çizgen yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Tuluğ Çizgen Ruhsar 2

Tuluğ Çizgen Türk Sinema, tiyatro ve dizi dünyasının unutulmaz isimlerinin arasında yer alıyor. “Perihan Abla” dizisinde hayat verdiği meraklı Melahat karakteriyle de büyük beğeni toplayan Tuluğ Çizgen şimdilerde 75 yaşında.

Tuluğ Çizgen Ruhsar 3

Tuluğ Çizgen, 5 Mayıs 1948 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Yeditepe Oyuncuları gibi çeşitli özel tiyatrolarda çalışan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde de rol adı.

Tuluğ Çizgen 2

Emektar sanatçılarla buluşan Murad Salahlı bu defa Tuluğ Çizgen'le biraraya geldi ve birlikte fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

Tuluğ Çizgen

“Bugün Türk Sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yolların aktrisi Tuluğ Cizgen’i ziyaret ettim. Hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Tuluğ Cizgen’ï Perihan Abla ‘Meraklı Melahat’ karakteriyle tanımayan yoktur elbet… Hafızalarda iz bırakan dizileri Perihan Abla, Ruhsar, Ayrılsak da Beraberiz, bazı başlıca dizileridir. Sevgili Tuluğ Çizgen güleryüzüyle misafir etti beni… Tuluğ Cizgen hanım tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti…”

Ünlü ismin son haline; 'Çok merak ediyordum iyi mi diye', 'Ben onu Gözüm Ablayla tanıdım. Allah sağlıklı ömürler versin' gibi yorumlar yapıldı.

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