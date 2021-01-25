Ruhsatsız silahları satmak isterken yakalandı

Eskişehir’de ruhsatsız 2 silahı satmak isterken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak 2021’ta Eskişehir il merkezinde ikamet eden K.A. isimli şahsın elinde olan ruhsatsız silahları satmak için Tepebaşı ilçesi Hisar mahallesine geleceği bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timlerince şüpheli şahıs takibe alındı. Şüpheli K.A.’nın içinde bulunduğu ticari taksi Tepebaşı ilçesi Karagözler mahallesi girişinde durduruldu. Şüpheli K.A.nin üzerinde yapılan aramada; 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7.65 milimetre çapında 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 23 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçundan adli makamlara sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

