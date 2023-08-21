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RUHUN DUYMAZ 5. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

21.08.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi beşinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Romantik komedi türünü ele alan dizi izleyicilerden tam not aldı. Peki, Ruhun Duymaz 5. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ruhun Duymaz 5. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler 5. bölümü merak içinde beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 21 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz dördüncü bölüme dair detaylar...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin dördüncü bölümde;

Ece ve Onur, Kameryanlar'ın kolyesini çalmayı başarır. Fakat Ece servet değerinde kolyeyi düşürmüştür. Onur ve Ece için yepyeni bir kriz ortaya çıkar. Civan kolyenin çalınmasından sonra, ciddi anlamda köşeye sıkışır. Kolyeyi çalan hırsızın peşine düşerken ucu teşkilata değecek bir ipucu yakalar. Onur ve Ece ise kolyeyi düştüğü yerden almak için bambaşka kimliklere bürünmek zorunda kalırlar. Onur için Ece'yle çalışmak adeta kabus gibidir, ama bir taraftan da kendini ona kaptırmaya başlar.

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RUHUN DUYMAZ 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 5. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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