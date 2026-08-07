Melek Mosso özel içerik paylaşımı için abonelik açmıştı! Kazancı ortaya çıktı

Son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Melek Mosso, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen Mosso, Instagram’da ücretli abonelik sistemine geçerek özel içerikler üretmeye başlamıştı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Abonelik ücretini aylık 39,99 TL olarak belirleyen ünlü şarkıcının 2.804 abonesi bulunuyor. Mosso'nun son abonelerinden yaklaşık 110 bin TL kazandığı ortaya çıktı.