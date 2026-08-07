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Melek Mosso özel içerik paylaşımı için abonelik açmıştı! Kazancı ortaya çıktı

Instagram’da ücretli abonelik sistemine geçen ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun abone sayısı her geçen gün artıyor. Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü ismin kazancı ortaya çıktı.

Melek Mosso özel içerik paylaşımı için abonelik açmıştı! Kazancı ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Melek Mosso, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Melek Mosso özel içerik paylaşımı için abonelik açmıştı! Kazancı ortaya çıktı 1

Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen Mosso, Instagram’da ücretli abonelik sistemine geçerek özel içerikler üretmeye başlamıştı.

Melek Mosso özel içerik paylaşımı için abonelik açmıştı! Kazancı ortaya çıktı 2

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI
Abonelik ücretini aylık 39,99 TL olarak belirleyen ünlü şarkıcının 2.804 abonesi bulunuyor. Mosso'nun son abonelerinden yaklaşık 110 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Aferin akıllı kız.
aptallar olmasa akıllılar nereden geçinecek acaba bunun neyine abonelik ödeyip para kazanmasını sağlıyorlar
doymak bilmemek...
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