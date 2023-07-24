RUHUN DUYMAZ oyuncuları kimler, konusu nedir? FOX TV Ruhun Duymaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Ruhun Duymaz oyuncuları ve konusu gibi detaylar ilk bölümü izleyecek olan izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, Onur Karasu karakterine, Burcu Özberk ise Ece Çetinel rolüne can vermektedir. Ruhun Duymaz İstanbul'un farklı mekanlarında çekilmektedir. İşte Ruhun Duymaz hakkında detaylı bilgiler...
Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)’i yakalamak üzere peşindedir.
Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.
Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.
Burcu Özberk - Ece Çetinel
Şükrü Özyıldız - Onur Karasu
Tuğrul Tülek - Civan Koral
Aslı Sümen - Hilal
Şehsuvar Aktaş - Müfit
Zuhal Gencer - Handan
Ülkü Duru - Ayla