MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. RUHUN DUYMAZ oyuncuları kimler, konusu nedir? FOX TV Ruhun Duymaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

RUHUN DUYMAZ oyuncuları kimler, konusu nedir? FOX TV Ruhun Duymaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

24.07.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı yeni dizi Ruhun Duymaz romantik komedi türünü işlemektedir. 24 Temmuz Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Ruhun Duymaz dizisi hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Ruhun Duymaz konusu ne, oyuncuları kim? İşte FOX TV Ruhun Duymaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Ruhun Duymaz oyuncuları ve konusu gibi detaylar ilk bölümü izleyecek olan izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, Onur Karasu karakterine, Burcu Özberk ise Ece Çetinel rolüne can vermektedir. Ruhun Duymaz İstanbul'un farklı mekanlarında çekilmektedir. İşte Ruhun Duymaz hakkında detaylı bilgiler...

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)’i yakalamak üzere peşindedir.

RUHUN DUYMAZ 2

Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.

RUHUN DUYMAZ 3

Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ 4

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Burcu Özberk - Ece Çetinel

Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

Tuğrul Tülek - Civan Koral

Aslı Sümen - Hilal

RUHUN DUYMAZ 5

Şehsuvar Aktaş - Müfit

Zuhal Gencer - Handan

Ülkü Duru - Ayla


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 milyon dolarlık villası olay oldu! Görenler hayran kaldı4 milyon dolarlık villası olay oldu! Görenler hayran kaldı
Bir set aşkı daha ortaya çıktı! Aradaki yaş farkı olay oldu Bir set aşkı daha ortaya çıktı! Aradaki yaş farkı olay oldu
Efsane dizinin kadrosuna bomba bir isim daha! Efsane dizinin kadrosuna bomba bir isim daha!
Anahtar Kelimeler:
FOX Burcu Özberk Şükrü Özyıldız Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.