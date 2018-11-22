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Rumen basını: Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

Mircea Lucescu için bomba iddia... Rumen basını, Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'daki görevinden ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçeceğini yazdı.

Rumen basını: Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçecek

Rumen basını Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını iddia etti. A Milli Takımın üst üste aldığı başarısız sonuçları üzerine koltuğu sallatında olan ve kamuoyu tarafından eleştirilen Rumen teknik adamın Fenerbahçe'de göreve geleceği öne sürüldü.

Rumen basınındaki haberlere göre, Milli takımda umduğunu bulamayan ve alınan başarısız sonuçların ardından görevden ayrılması yakın olan Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçecek. Rumen teknik adamın emekli olmaması halinde bundan sonraki durağının Fenerbahçe olacağını iddia eden Rumen basını, Mart ayına kadar milli maç olmaması sebebiyle Lucescu'nun TFF ile görüştükten sonra görevden ayrılacağını iletti.

Mircea Lucescu, Milli Takımın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun görevine son verdikten sonra Erwin Koeman ile çıktığı maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu Fenerbahçe a milli takım

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